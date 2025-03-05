Пытавшийся сорвать выступление Трампа конгрессмен выступил с угрозами в адрес лидера США

Демократ, член Палаты представителей Эл Грин, несколько раз прерывавший выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, заявил, что намерен запустить процедуру импичмента. Его слова приводит телеканал C-SPAN.

4 марта президент США Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом, рассказав о планах своей администрации и о том, чего он уже смог достичь за первые шесть недель в Белом доме. В частности, он заявил о необходимости остановить конфликт на Украине, рассказал о планах по Панамскому каналу и Гренландии, о работе Департамента эффективности правительства США, о мерах борьбы с инфляцией и нелегальной миграцией.

При этом Грин несколько раз пытался прервать речь президента, протестуя в том числе и против сокращения программы здравоохранения Medicaid. В итоге он был выведен из зала. А в кулуарах заявил, что намерен добиться отставки Трампа.

«Этот президент непригодный, он не должен быть в этой должности. 34 уголовных преступления, два раза импичмент», - заявил Грин.

В свою очередь спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, назвал поведение Грина во время выступления Трампа «позорным протестом», пишет The Hill.

«Если они хотят сделать 77-летнего ворчливого конгрессмена лицом своего сопротивления, пусть так и будет. Но мы не потерпим этого в Палате представителей», - заверил он.

Джонсон выразил уверенность в том, что многие республиканцы предложат резолюцию с осуждением Грина, которую он безусловно вынесет на рассмотрение.