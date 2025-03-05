В Словакии конституционно признают только мужской и женский пол

Правительство Словакии одобрило конституционный законопроект, закрепляющий в основном законе республики признание лишь мужского и женского пола. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

© JosuOzkaritz/iStock.com

Документ гарантирует равенство оплаты труда мужчин и женщин. Он касается также порядка усыновления детей и учебно-воспитательного процесса. Кабмин, опирающийся на поддержку большинства в парламенте республики, стремится, согласно агентству, законодательно поддержать усилия по сохранению и развитию традиционных ценностей.

"Усиление защиты традиционных ценностей является ключевым моментом в деле сохранения культурного наследия и обеспечения правовой стабильности в Словакии", - привело агентство слова премьер-министра республики Роберта Фицо.

Он особо отметил, что супружеским браком может считаться только "уникальный союз мужчины и женщины".