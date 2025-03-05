WSJ: Трамп готовится подписать указ о возрождении судостроительной отрасли США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит для подписания указ об увеличении темпов развития американской судостроительной отрасли. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект документа.

Как утверждает издание, указ направлен на борьбу с доминированием Китая в морской торговле. Документ включает по меньшей мере 18 пунктов, в их числе повышение пошлин на импорт судов и портовых кранов из КНР и создание управления Совета национальной безопасности США по развитию судостроения.

Предполагается, что в соответствии с указом, ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое курирует Илон Маск, пересмотрит процессы государственных закупок, в том числе для нужд Военно-морских сил США.

По данным источников издания, инициатором подготовки указа стал помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, который во время своей работы в Палате представителей Конгресса выступил соавтором закона о предоставлении финансовой поддержки и налоговых льгот американским судостроителям.

Представители как Республиканской, так и Демократической партии уделяют все большее внимание судостроительной отрасли из-за того, что американское судостроение и американский коммерческий флот отстали от Китая на десятилетия, отмечает WSJ. Это может помешать США вести войны в будущем, утверждает газета.

По ее данным, Китай - крупнейший в мире производитель контейнеровозов: около 70% всех новых торговых судов мира строятся на китайских верфях.