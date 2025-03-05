Панамский канал и Украина: главное из выступления Трампа в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом, рассказав о работе над мирным планом на Украине, внутренней политике новой администрации и о том, чего он уже смог достичь за первые шесть недель в Белом доме. Ключевые заявления Трампа в материале «Рамблера».

20 января состоялась инаугурация Трампа. После вступления в должность президента США Трамп подписал серию указов, в том числе распоряжения о режиме ЧС на границе с Мексикой и о переименовании Мексиканского залива. Также новый американский лидер наделил наркокартели статусом террористических организаций.

В ходе своего выступления перед Конгрессом 4 марта Трамп подчеркнул, что за 43 дня, которые он находится у власти, его администрация сделала больше, чем большинство предшественников за четыре или восемь лет, и они «только начали». Стенограмма его речи опубликована The New York Times.

Инфляция и федеральные служащие

Президент США во время выступления в американском конгрессе затронул тему борьбы с инфляцией. По словам Трампа, в первую очередь для борьбы с ней американские власти намерены снизить стоимость энергии.

«Мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков (…) И в ближайшем будущем я хочу сделать то, чего не делали 24 года: сбалансировать федеральный бюджет», - заверил он.

Американский президент также сообщил, что его администрация работает над строительством «гигантского» газопровода на Аляске, и Япония, Южная Корея и другие страны планируют инвестировать в проект «триллионы долларов». И пообещал, что «на этой неделе предпримет исторические действия по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США».

Трамп особо обратил внимание и на то, что «покончил с тиранией так называемой политики многообразия, равноправия и инклюзивности» при работе в федеральных ведомствах, а также вернул чиновников в офисы.

«Мы считаем, что независимо от того, являетесь ли вы врачом, бухгалтером, юристом или авиадиспетчером, вас должны нанимать и продвигать по службе на основе навыков и компетентности, а не расы или пола. Это очень важно. Вас должны нанимать на основе заслуг», - заметил он.

При этом новая администрация планирует снижать госдолг за счет привлечения «блестящих, трудолюбивых людей», снизить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности и предпринять все необходимые меры для защиты национального производства и американской экономики.

Напомним, что после вступления в должность президент США Дональд Трамп начал борьбу за сокращение расходов бюджетных средств. В частности, в свой первый день на этом посту он подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине. Также Трамп создал департамент государственной эффективности США, задачами которого стали «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства.

Проблема миграции

По словам Дональда Трампа, борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач действующей администрации.

Он подчеркнул, что стремится к «великому освобождению» страны от нелегальных мигрантов, так как «целые города» в США «согнулись под тяжестью оккупации мигрантами и коррупции». Глава государства призвал Конгресс помочь ему и принять закон о выделении средств на масштабную операцию по депортации.

«Американцы ожидают, что Конгресс без промедления отправит мне это финансирование, чтобы я мог подписать закон», - заявил он.

Внешняя политика

Первые недели президентства Трампа прошли под знаком внешней политики: несколько членов кабинета министров «занялись яростной челночной дипломатией» в Европе и на Ближнем Востоке, пытаясь положить конец войне на Украине и конфликту в секторе Газа. Однако его речь в Конгрессе была больше посвящена внутренней, чем внешней политике, отмечает Reuters.

«Президент дождался конца своего выступления, чтобы обсудить войну на Украине, Ближний Восток или национальную безопасность в целом», - говорится в статье.

В своей речи Трамп сначала отметил, что США «уже начали работать в направлении» возвращения Панамского канала. И особо обратил внимание на необходимость получить Гренландию.

«Мы решительно поддерживаем ваше право самим определять свое будущее. И если вы решите, мы будем рады принять вас в Соединенные Штаты Америки. Гренландия нужна нам для национальной и даже международной безопасности. И мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее. И я думаю, что мы получим ее - так или иначе, мы ее получим», - подчеркнул президент США.

Затем, говоря о Ближнем Востоке, Трамп отметил, что США «возвращают заложников из Газы». А потом Трамп коснулся вопроса урегулирования украинского кризиса.

Он заявил и о том, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот сообщил о готовности подписать предложенное соглашение о поставках важнейших полезных ископаемых и готовности к диалогу о мире.

«Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец жестокому конфликту на Украине. Миллионы украинцев и русских были безвинно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины, не обеспечив при этом безопасность, ничего не предоставив. Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» - поинтересовался президент.

99-минутная речь Трампа во вторник вечером стала самым длинным подобным выступлением в современной истории, согласно данным American Presidency Project. Она затмила 89-минутную речь Билла Клинтона в 2000 году. При этом член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин несколько раз криками прерывал выступление, после чего спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала», отмечает «Газета.ru».