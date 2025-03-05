Шмыгаль признал, что Apple и Spotify не заблокируют русскую музыку

В украинском и международном законодательстве нет инструментов для блокировки русскоязычной музыки на таких платформах как Apple Music и Spotify. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

Таким образом Шмыгаль ответил на появившуюся на сайте кабмина петицию с требованием повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке на Украине.

«В международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку», - пояснил политик.

При этом он дал поручение Минкультуры, Минцифры и Минюсту проработать вопрос усовершенствования законодательства в этой сфере для «обеспечения информационной и национальной безопасности».

Напомним, что борьба с русским языком на Украине ведется уже несколько лет. Еще в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни. А с 16 января 2021 года сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя.

При этом в январе 2025 года языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень признал, что русский язык все равно звучит на украинских телеканалах, несмотря на законодательные запреты. По мнению чиновника, в стране происходит «фактическое насаждение украинско-русского двуязычия», которое необходимо остановить.