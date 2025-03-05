В Азербайджане заявили об обстреле позиций армии Арменией

Армения впервые за долгое время обстреляла позиции армии Азербайджана. Такое заявление опубликовало азербайджанское министерство обороны на своем официальном сайте.

По информации оборонного ведомства Азербайджана, обстрел произошел вечером, 4 марта. Это случилось у населенного пункта Ханазах Горусского района.

«Подразделения вооруженных сил Армении с позиций (...) открыли огонь по позициям нашей армии», — сообщается в пресс-релизе минобороны Азербайджана.

В Ереване инцидент пока никак не комментировали.

В сентябре 2024 года сообщалось в последний раз об обстреле позиций Азербайджана. Произошло это в Нахичеванском регионе.