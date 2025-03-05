Павла Дурова и Джареда Лето сняли на ужине при свечах во французском ресторане

Создателя мессенджера Telegram и миллиардера Павла Дурова сняли на ужине с солистом группы Thirty Seconds to Mars, актером Джаредом Лето. Мужчины о чем-то беседовали при свечах во французском ресторане. Кадры появились в соцсетях.

© Соцсети

© Соцсети

Снимок был сделан папарацци или очевидцем. Павел и Джаред не афишировали свою встречу и ее цель. Но мужчины о чем-то говорили и были в привычных образах. Поклонники предположили, что Лето интересуется работой Telegram, чтобы вести соцсети.

Напомним, что Джаред Лето активно гастролирует, а на одном из своих концертах открыто заявил о дружбе между народами России и США. Он признался, что готов приезжать в РФ с выступлениями.

Что касается Павла Дурова, то он «застрял» во Франции. Мужчина не может покинуть страну потому, что его дело будет передано в суд минимум через год. А до этого времени он должен находиться там.

Дело против бизнесмена началось из-за того, что он отказывался раскрыть личность подозреваемого в изнасиловании и педофилии из-за политики своего мессенджера. А уже позже расследование охватило широкий круг преступлений. Подробности мы писали здесь.