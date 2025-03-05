СМИ: премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость

Британская газета Telegraph сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить главу киевского режима Владимира Зеленского «проглотить гордость» для восстановления контактов между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Как отмечает издание, британский политик помог убедить Зеленского «проглотить гордость и предложить оливковую ветвь Трампу после их перепалки в Белом доме».

«Стармер несколько раз разговаривал с Зеленским, чтобы донести до него «суровую правду» и посоветовать, что надо сказать Трампу перед тем, как переговоры возобновятся», - подчеркнуло издание.

Уточняется, что Евросоюз и Британии опирались на теплые отношения с украинским лидером, чтобы сообщить ему «суровую правду».