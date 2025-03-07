В Китае сделали заявление по поводу роли РФ

Глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции заявил, что Москва и Пекин будут продвигать правильный взгляд на историю.

Он напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие победы во Второй мировой войне.

«Мы воспользуемся возможностью совместного празднования этой важной исторической даты, чтобы продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, защищать её итоги, поддерживать международную систему с ООН в её центре и содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении», — цитирует его РИА Новости.

Ранее он заявил, что Россия и Китай, как страны-победительницы, должны отстаивать итоги Второй мировой войны.

Кроме того, 28 февраля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.