В Британии рассказали о сомнениях в успехе примирения Зеленского с Трампом

Дипломатические круги на Украине и в Британии сомневаются в возможном успехе примирения украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа после перепалки в Белом доме. О сомнениях дипломатов сообщает издание The Telegraph.

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«Мы просто не знаем. Но это не исключено», — приводятся в публикации слова британского дипломата.

Издание приводит схожую оценку анонимного украинского дипломата, который уверен, что Трамп согласится продолжить переговоры по урегулированию на Украине с вероятностью 50 процентов.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский согласился заключить сделку о редкоземельных металлах. В Киеве отметили, что подписать соглашение можно в «любое удобное для США время».