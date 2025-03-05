Болгария продолжает протестовать против вступления страны в еврозону. Одна из демонстраций обернулась попыткой штурма здания Еврокомиссии в Софии. Недовольные забросали здание яйцами и красной краской. Теперь же членов партии «Возрождение», которая считается пророссийской, решили усадить за решётку, обвинив в хулиганстве.

Болгарская прокуратура обратилась в парламент с просьбой разрешить арестовать двух депутатов пророссийской партии «Возрождение» за вандализм в отношении здания Европейской комиссии в Софии.

Арест депутатов Ивайло Чорбова и Славчо Крумова был запрошен после того, как были собраны доказательства хулиганства и причастности к попытке поджога. Если парламент даст разрешение, Ивайло Чорбов будет арестован за «порчу полицейской формы путём бросания яиц с красной краской, а также поджог здания представительства Европейской комиссии», сообщила болгарская прокуратура.

Ещё двое депутатов парламента от «Возрождения», Никола Димитров и Славчо Крумов, также находятся под следствием по обвинению в хулиганстве, однако прокуратура не требовала их ареста.

«Возрождение» – крупнейшая и наиболее влиятельная пророссийская партия в Болгарии. Её лидеру – Костадину Костадинову – был запрещён въезд на территорию Украины на 10 лет с 2022 года.

За последние два года партия организовала большинство акций протеста против вступления Болгарии в еврозону. Правда, протест, организованный перед зданием Еврокомиссии в Софии 22 февраля, перерос в беспрецедентный акт вандализма. Значительная часть здания была облита красной краской, демонстранты разбили окна, а главный вход был подожжён.

Накануне протеста представители Болгарского народного банка и Национального статистического института также заявили, что якобы чувствуют угрозу со стороны агрессивного поведения партии.

Агрессия перед зданием Европейской комиссии в Софии вызвала реакцию других партий в болгарском парламенте, которые покидают зал пленарных заседаний каждый раз, когда лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов выступает с речью.

Да, безусловно, за любой подобный акт вандализма нужно отвечать. Другой вопрос, что вступление против вступления Болгарии в еврозону выступает не только партия «Возрождение», на которую очень просто всё скинуть лишь за пророссийскую позицию, но и рядовые граждане страны. Последнего действующие власти Болгарии (учитывая, что именно парламент здесь играет главную роль) видеть не хотят.

Народу популярно объясняют, что вход в еврозону станет для страны великим достижением, попутно игнорируя справедливые опасения, что цены с момента вступления в еврозону (подразумевающее отказ от национальной валюты) резко взлетят. Это карманы граждан могут и не выдержать, учитывая и без того сложную экономическую ситуацию в этом балканском государстве.

Более того, устойчивость болгарского правительства по-прежнему находится под вопросом. Каждый год здесь проходят внеочередные выборы. На этапе создания коалиции новоизбранным правящим силам не удаётся удержать власть из-за глубочайших межпартийных разногласий. Коалицию приходится собирать с партиями, которые идут вразрез с мировоззрением основного политического объединения. Это, безусловно, подразумевает как уступки тех и других, так и столкновения в будущем, что и приводит к краху правления и назначению новых выборов. Пока же обвинение во всех грехах партии «Возрождение», со всеми оговорками, выглядит как политическая охота за неугодными.