Украинский лидер Владимир Зеленский получил инструкцию из Великобритании и изменил свою позицию по минеральной сделке, выразив готовность ее подписать.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Видимо, общую инструкцию он получил, что все-таки нужно соглашаться на сделку, которую предлагают США», - подчеркнул он.

По словам Ярыгина, администрация президента США поговорила с британской администрацией, а премьер Великобритании, в свою очередь, поговорил с Зеленским о необходимости примирения с Вашингтоном.

Аналитик напомнил, что Зеленский принимает решения не самостоятельно, а выполняет инструкции, которые ему в течение многих лет предоставляют из Великобритании.

Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

До этого газета The Telegraph писала, что в Великобритании и на Украине нет уверенности в том, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского помириться с американским президентом после перепалки с ним в Белом доме будет успешной.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.