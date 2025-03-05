Обзор иноСМИ: Трамп сдает лидерство в НАТО, Киев тратит последние вооружения

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В США оценили возможности ВСУ без американских поставок

«Ключевого снаряжения», предоставленного Украине администрацией Джо Байдена, хватит ВСУ лишь до лета 2025 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Экс-чиновник администрации Байдена рассказал NYT, что у Киева все еще есть оружие, так как в конце своего президентского срока Байден резко нарастил военную помощь Украине. В эти поставки входили артиллерийские снаряды, ракеты и бронетехника. 4 марта появилась информация, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру».

В Париже допустили арест российских активов в пользу Украины

Во Франции обсуждают возможность ареста замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на чиновника, осведомленного о переговорах внутри французского правительства, а также между Парижем и Берлином. По словам собеседника издания, члены французского правительства в частном порядке обсуждали арест 200 миллиардов евро активов РФ, в том числе со своими немецкими коллегами. По данным Politico, речь идет о возможности использовать эти средства в качестве гарантии дополнительных кредитов для Киева.

В прошлом году страны G7 договорились использовать прибыль, полученную от активов РФ для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, но не согласовали использование средств напрямую, поскольку это может нарушить международное право. Французские министры публично отвергли эту возможность, указав, что активы являются собственностью российского Центрального банка. Но так как Дональд Трамп готов отстраниться от европейской безопасности, континент «изо всех сил пытается укрепить свою оборону и поддержку Киева», подчеркивает Politico. Решение Трампа приостановить военную помощь Украине вызвало новый интерес к идее использования замороженных российских активов.

Disney сократит несколько сотен сотрудников

Корпорация Disney сократит около 200 сотрудников в ABC News Group и подразделении Disney Entertainment Networks. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сотрудникам Disney начали сообщать об их увольнении в среду, 5 марта. По словам одного из собеседников WSJ, компания планирует сократить чуть менее шести процентов от общего количества сотрудников двух подразделений. В основном это сотрудники ABC News. Некоторые шоу ABC будут объединены в одно. WSJ отмечает, что медиагиганты пересматривают свои бизнес-стратегии в ответ на продолжающуюся миграцию аудитории кабельного телевидения на потоковые платформы.

Daily Mail: Трамп планирует передать лидерство в НАТО Парижу и Лондону

Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от лидерства США в НАТО после призывов к европейским союзникам взять на себя больше ответственности за безопасность континента, пишет британский таблоид Daily Mail. США сохраняли лидирующую позицию в НАТО с момента создания альянса после Второй мировой войны. С тех пор верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе всегда был американский генерал.

По данным Daily Mail, поскольку Трамп настаивает, что европейские союзники должны делать больше для НАТО, он также ожидает, что должность главы Объединенных сил альянса займет британский или французский генерал. Издание отмечает, что британский премьер Кир Стармер ранее пытался убедить Трампа гарантировать «поддержку безопасности», которая позволила бы Британии, Франции и другим странам ЕС направить миротворцев на Украину, но Трамп эту идею не поддержал.

«Американские бизнесмены платят миллионы за ужин с Трампом»

Бизнесмены из США платят миллионы долларов, чтобы пообедать и встретиться с президентом Дональдом Трампом на специальных мероприятиях, проводимых в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, выяснило издание Wired. По словам осведомленных источников, руководители бизнеса могут обеспечить себе личную встречу с президентом в Мар-а-Лаго за суммы вплоть до пяти миллионов долларов.

Чтобы попасть на так называемый ужин при свечах, который состоялся в прошлую субботу, потенциальным гостям Мар-а-Лаго предлагалось заплатить миллион долларов. В приглашениях отмечалось, что Трамп появится на мероприятии в качестве приглашенного докладчика «и не будет просить о средствах или пожертвованиях». Неясно, как будут использованы вырученные от таких мероприятий средства, но один осведомленный источник заявил, что после того, как Трамп покинет свой пост, на эти деньги будет построена президентская библиотека.