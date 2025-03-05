Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования кризиса на Украине.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китайская сторона отметила новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что в отношении украинского вопроса КНР всегда настаивала на концепции «четырёх условий», и выразил надежду, что стороны найдут «устойчивые и долгосрочные решения, которые бы учитывали обоюдные озабоченности».

Вэнс: конфликт на Украине не может продолжаться бесконечно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Соединённых Штатов в ходе переговоров получило от России «убедительные сигналы» о готовности заключить сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине.