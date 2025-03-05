Додон прокомментировал данные о тратах США на пропаганду левых идей в Молдавии

США в последние годы потратили миллионы долларов, чтобы с помощью правящей Партии действия и солидарности и созданных здесь неправительственных организаций подорвать православную веру и разрушить традиционные семейные ценности, которых придерживается абсолютное большинство граждан страны. Об этом заявил ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя выступление Дональда Трампа в Конгрессе, в котором он сообщил, что США выделили $32 млн на финансирование пропаганды левых взглядов в Молдавии.

"Молдавия - православная страна, абсолютное большинство людей у нас придерживается традиционных ценностей и категорически против попыток президента Майи Санду и ее правящей партии навязать нам пропаганду чуждых ценностей ЛГБТ. Однако в последние годы при поддержке властей, посольства США и других западных стран, финансируемые из-за рубежа многочисленные неправительственные организации оказывают серьезное воздействие на общество, на молодежь, буквально выдавливая по требованию западных финансовых доноров идеи семейственности, религиозности, национальной идентичности. Правительство начало оказывать поддержку этой деятельности, выделяются усиленные подразделения полиции для охраны маршей и других мероприятий нескольких сотен сторонников ЛГБТ, в которых принимали участие представители правящей партии, дипломаты США и стран ЕС. Публичной травле и запугиванию подвергаются политики и священники, выступавшие против пропаганды этих ценностей среди детей", - рассказал Додон.

Он напомнил, что возглавляемые им социалисты добиваются введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ в школах, для чего зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект.

"Молдавию из-за затяжного экономического кризиса и безработицы покинула почти треть населения. Это негативно сказалось на большинстве семей - зачастую дети выехавших на заработки трудовых мигрантов остаются на попечении родственников, знакомых, тем самым лишаются родительской опеки. В этой непростой ситуации государство должно уделять повышенное внимание укреплению семейных ценностей", - считает лидер социалистов.

В свою бытность президентом Додон учредил в Кишиневе ежегодный фестиваль семьи.

Шествия сторонников ЛГБТ-сообщества в Кишиневе наталкиваются на демонстрации их противников, из-за чего они неоднократно срывались, а властям приходилось задействовать тысячи полицейских для обеспечения общественного порядка. Митрополит Кишиневский и Всея Молдавии Владимир обратился к руководству страны с просьбой запретить марши ЛГБТ-сообщества, которые, по его словам, "подрывают основы православия".

*ЛГБТ-движение запрещено в России