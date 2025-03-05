Посол Украины в США раскрыла подробности о письме Зеленского Трампу

Письмом Владимира Зеленского, которое президент США Дональд Трамп упомянул в ходе обращения к конгрессу, является пост в соцсетях. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил перед конгрессом. В ходе своей речи американский лидер сообщил, что получил «важное письмо» от Владимира Зеленского с предложением начать переговоры о мире.

При этом, по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, письма не было, «Трамп прочитал пост Зеленского в X».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответе на запрос украинских СМИ также подчеркнул, что Владимир Зеленский не писал писем президенту США Дональду Трампу.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», - пояснил Никифоров.

Зеленский в соцсети X заявил, что он и его команда «готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», однако не принес извинения президенту США за скандал в ходе их встречи в Вашингтоне.

Напомним, что скандалом обернулся визит Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля, в ходе которого планировалось подписание соглашения о редкоземельных металлах. Сделка была отменена из-за произошедшей между ним и Трампом перепалки в Овальном кабинете. Американский лидер обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам». После чего украинского политика настоятельно попросили уехать.