СМИ сравнили частоту упоминаний Путина в речах Трампа и Байдена

Бывший президент США Джо Байден в своей речи перед Конгрессом в прошлом году упоминал российского лидера Владимира Путина в семь раз чаще, чем его преемник Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне, 4 марта, президент США Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом, рассказав о планах своей администрации и о том, чего он уже смог достичь за первые шесть недель в Белом доме. В частности, он заявил о необходимости остановить конфликт на Украине, рассказал о планах по Панамскому каналу и Гренландии, о работе Департамента эффективности правительства США, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары.

При этом фамилию российского президента Трамп упомянул лишь один раз, когда говорил о некомпетентности предыдущей администрации США, отмечает агентство.

«Был такой уровень некомпетентности (в администрации Байдена), что, когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: «Вау, может, это мой шанс». Вот как плохо было», - заявил новый американский лидер.

В свою очередь Джо Байден в своем обращении к Конгрессу в 2024 году упоминал российского лидера гораздо чаще. И говорил он о президенте России в контексте противостояния, употребляя словосочетания - «остановить Путина», «противостоять Путину».