ОБСЕ отреагировала на обвинения в передаче данных ВСУ

Обвинения сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе не обоснованы. Об этом РИА Новости сказал представитель организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого говорила о необходимости расследования информации, раскрытой бывшим послом Греции на Украине Василиосом Борновасом. Он заявлял, что наблюдатели из миссии ОБСЕ тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР.

Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на сообщения о работе ее миссии на ВСУ

Собеседник агентства пояснил, что специальная мониторинговая миссия была наделена мандатом для содействия диалогу, объективного и прозрачного освещения ситуации в сфере безопасности на Украине через публикацию ежедневных отчетов.