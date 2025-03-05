Депутат ЕП попросил ЕК рассказать, сколько всего ЕС платит компаниям Маска

Депутат Европарламента (ЕП) от партии "зеленых" Даниэль Фройнд призвал Еврокомиссию (ЕК) опубликовать весь список средств ЕС, которые были перечислены компаниям Илона Маска. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение запрос парламентария.

Ранее Маск неоднократно резко высказывался о европейских лидерах. С его критикой столкнулись, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Депутат уточнил, что речь идет о суммах, перечисленных принадлежащим Маску компаниям Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, X и xAI в виде грантов, субсидий и оплаты за реализацию тендерных и рекламных контрактов.