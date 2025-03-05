В МВД Турции сообщили о поимке 47 подозреваемых в причастности к ИГ*

Рейды прошли в Адане, Анталье, Стамбуле, Измире и Мерсине.

Как рассказал министр внутренних дел республики Али Ерликая, изъято большое количество экстремистских материалов и цифровых носителей, связанных с деятельностью боевиков. Задержанные подозреваются в членстве в организации, а также в её финансировании и пропаганде.

*«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.