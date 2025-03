Трамп считает, что больше всех подвергается нападкам в интернете

Американский президент Дональд Трамп заявил, что будет рад, если Конгресс США примет закон о запрете публикации дипфейков (Take It Down Act), так как сам больше всех страдает от недоброжелателей в интернете.

"Я благодарю Сенат за поддержку введения уголовной ответственности за публикацию таких изображений, надеюсь, что в скором времени соответствующий закон будет принят. Если вы не против, я и сам буду его использовать. Потому что ни с кем не обращаются так плохо в интернете, как со мной", - сказал он, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

Дипфейки - поддельные фото, видео и аудио, созданные с помощью искусственного интеллекта. В американском законе будет идти речь в первую очередь о запрете порнографических дипфейков.