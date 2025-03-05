Трамп рассматривает возможность отказаться от лидирующей роли США в НАТО

Президент США Дональд Трамп изучает возможность отказаться от лидирующей роли его страны в НАТО. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Издание не уточняет источники этой информации. При этом в публикации отмечается, что с момента основания НАТО в 1949 году верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе был высокопоставленный американский генерал.

"Но в рамках требования США, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за безопасность Европы, они (США) также ожидают, что этот пост займет британский или французский генерал", - пишет газета.

Кроме того, в правительстве Великобритании на фоне последних шагов и заявлений Белого дома опасаются, что США начнут выводить свои войска с баз в Европе.

Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. После вступления в должность он заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.