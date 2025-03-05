DM: Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы вместе с Владимиром Зеленским отправиться в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
По данным дипломатических источников, лидеры двух стран намерены посетить Вашингтон совместно с главой киевского режима, чтобы предстать перед Трампом единым фронтом по плану мирного урегулирования конфликта.
Отмечается, что такой визит станет попыткой восстановления отношений Украины и США после скандальной встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.
Согласно информации собеседников издания, скорее всего, мирный план будет включать сначала прекращение обмена ударами в воздухе и на море.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств.