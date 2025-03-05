Президентские выборы на Украине могут пройти только после зачистки режима действующего лидера республики Владимира Зеленского.

Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Даже если теоретически предположить, что выборы приведут к власти порядочного и компетентного человека, то это не даст для страны ровным счетом ничего. (...) Чтобы хоть что-то изменить в судьбе народа, надо не только власть зачистить, но и зачистить то, что она создала в стране», — написал Медведчук.

По его словам, новые выборы не поменяют тенденцию развала украинской государственности, а вернуться в 2020 год и «начать все с чистого листа» не выйдет.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский пытается «продать» войну странам Европы после того, как от нее отказались США. По его словам, в войну Евросоюз «толкают страх, глупость, некомпетентность и полная безответственность».