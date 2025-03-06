Лесото "шокировано и смущенно" насмешками в речи Трампа в Конгрессе, заявил министр иностранных дел королевства на юге Африканского континента. Леджоне Мпотджоане утверждает, что подобное поведение главы государства является неожиданным после того, как Трамп заявил, что "никто никогда не слышал” об этой стране.

Королевство Лесото было ошеломленно насмешками президента США Дональда Трампа над южноафриканской страной, заявил министр иностранных дел Лесото, пообещав, что страна “серьезно отнесется к этому вопросу”.

Как напоминает The Guardian, Дональд Трамп назвал Лесото страной, о которой “никто никогда не слышал”, когда защищал свое радикальное сокращение помощи во время выступления перед Конгрессом во вторник. Он упомянул прошлый проект помощи США в размере “восьми миллионов долларов для продвижения ЛГБТКИ+ (международное движение ЛГБИ признано экстремистским и запрещено в РФ – «МК») в африканской стране Лесото”.

“О котором никто никогда не слышал”, - добавил Трамп под смех американских законодателей-республиканцев.

В среду правительство Лесото было “шокировано и смущенно” этими комментариями, заявил AFP министр иностранных дел Лехоне Мпотджоане.

“Мы не ожидали, что глава государства будет так относиться к другой суверенной нации”, - сказал он.

В столице Масеру есть посольство США, а американские волонтеры участвуют в популярной программе Корпуса мира, отмечает The Guardian.

“Мы серьезно относимся к этому вопросу”, - сказал Мпотджоане, добавив, что они направят официальное письмо протеста в Вашингтон.

Главная организация по защите прав ЛГБТК (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в африканской стране отрицала получение средств из Вашингтона, и в среду оставалось неясным, какую именно программу имел в виду Трамп.

“Мы буквально не получаем грантов от США”, - заявил представитель People's Matrix Тампозе Мотхопенг.

“Мы понятия не имеем о выделении восьми миллионов долларов”, - сказал он. На веб-сайте правительства США по оказанию иностранной помощи не было указано никакой финансовой поддержки прав извращенцев в Лесото, стране с населением 2,3 миллиона человек. Вместо этого в нем указывалось, что в 2024 году на программы “здравоохранение и народонаселение” в стране было потрачено около 120 миллионов долларов, в том числе 43,5 миллиона долларов на борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Небольшое горное королевство, окруженное Южной Африкой, занимает второе место в мире по уровню распространения ВИЧ-инфекции: почти каждый четвертый взрослый человек ВИЧ-инфицирован. По данным посольства США в Лесото, с 2006 года США выделили более 630 миллионов долларов на борьбу с ВИЧ/СПИДом в Лесото. В середине февраля более 30 неправительственных организаций предупредили, что программы борьбы с ВИЧ в стране находятся под угрозой срыва из-за прекращения иностранной помощи со стороны США.

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Когда в начале февраля Трамп приостановил практически всю иностранную помощь США, волонтеры в Лесото получили инструкции прекратить любые программы по профилактике ВИЧ, согласно электронным письмам, с которыми ознакомилась The Guardian в то время.

В среду утром жители Лесото проснулись в замешательстве от комментария Трампа, пишет The Guardian.

“Вы когда-нибудь слышали о "Королевстве в Небесах"? Думаю, нет, я был слишком занят игрой в гольф, чтобы заметить это”, - написал журналист и активист Кананело Болоетсе в социальной сети X.

“Лесото - единственная страна в мире, высота которой полностью превышает 1000 метров, что выше, чем когда-либо достигали ваши рейтинги”, - написал он, добавив: “Мы здесь, мы гордимся, и мы не являемся для вас изюминкой”.