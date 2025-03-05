Экс-советник Трампа назвал Зеленского жуликом и подонком

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон резко осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Белом доме, которая состоялась 28 февраля. Свое мнение он выразил в интервью Sky News.

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«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — отметил Бэннон.

По словам экс-советника американского лидера, Зеленскому неоднократно указывали на неуместность просьб о гарантиях безопасности от США, так как они подразумевают размещение американских военных на Украине. Бэннон отметил, что это «никогда не случится», однако украинский президент спровоцировал скандал ради получения гарантий.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что сожаление Зеленского о произошедшем в Белом доме можно счесть извинениями.