Стармер и Макрон хотят поехать в Вашингтон с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить план по урегулированию украинского кризиса. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет газета Daily Mail.

Ранее после скандала в Белом доме, произошедшего в ходе визита Зеленского, Вашингтон объявил о приостановке военной помощи Украине. Она может быть возобновлена, если Киев продемонстрирует приверженность мирным переговорам. При этом Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Стармером выдвинул предложение месячном о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский в своем публичном обращении назвал важным поддержание нормальных и партнерских отношений с США, поскольку они «имеют важное значение для завершения конфликта».

«Дипломатические источники сообщили, что сэр Кир и Эммануэль Макрон готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить… единый фронт по [мирному] плану», - говорится в статье.

При этом источники газеты в правительстве уточнили, что Великобритания «на всех уровнях» пытается убедить США как можно быстрее возобновить поставки оружия Киеву.