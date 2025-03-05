Президент США Дональд Трамп добивается «более масштабной и благоприятной» сделки по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом сообщает CBS News.

Как утверждают журналисты, параметры соглашения могут измениться. По данным источников CBS, сделка еще не согласована окончательно.

28 февраля сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США была отменена после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в начале февраля 2025 года сообщалось, что президент России Владимир Путин и Трамп могут заключить сделку по редкоземельным металлам на Украине.

Добыча редкоземельных металлов считается «грязным» производством из-за вреда для экологии.

5 марта Трамп заявил, что на этой неделе будет принято «историческое решение» по расширению добычи редкоземельных металлов в США.