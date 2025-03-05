Дипломаты Евросоюза выражают обеспокоенность возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине и укреплению европейской обороны, сообщила газета Politico.

Издание пишет, что Венгрия может сорвать саммит Европейского союза, который планировался на 6 марта, передает ТАСС.

Источники в европейской дипломатии опасаются, что обсуждение может превратиться в «кошмарный саммит» из-за позиции Венгрии и других государств, которые выступают против поддержки Украины.

Заместитель генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс заявил, что США могут внезапно предложить сделку, включающую большинство требований России, и потребовать от Украины и Европы принять ее.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее выразил сомнения в долгосрочной возможности Европы продолжать финансирование военных действий на Украине без ущерба для своих интересов. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает необходимость переговоров между Россией и США для урегулирования конфликта.

Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о проведении 6 марта специального саммита ЕС, целью которого станет обсуждение вопросов безопасности на Украине и укрепление обороны Европы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.