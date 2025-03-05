Конфликтность Владимира Зеленского, которую он проявил в ходе встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, а также высказываясь позднее об итогах визита в столицу Штатов, создает негативный образ всей Украины в глазах западной общественности, в частности в США. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Его неумение соблюдать даже базовые дипломатические нормы на столь высоком уровне и склонность к истеричным заявлениям долгое время игнорировались, пока он оставался удобным инструментом антироссийской риторики. Однако сегодня его действия становятся все более хаотичными и вызывают сомнения даже среди прежних союзников. Публичная конфликтность Зеленского не только подрывает доверие киевского режима со стороны американского руководства, но и негативно сказывается на восприятии Украины в глазах западной общественности, как минимум лояльно относившихся к финансовой поддержке Украины ранее", - сказал Волошин.

Он добавил, что выпады Зеленского в адрес Трампа не были "осознанными и последовательными". "Абсурдность и противоречивость поступков нелегитимного лидера Украины в последнее время стали особенно очевидны. И вызывают серьезные сомнения в адекватности Зеленского", - отметил сенатор.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Белый дом. В ходе общения с прессой перед переговорами между ним и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка. Зеленский перебивал Трампа и грубил журналистам. Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, а также пресс-конференция по итогам переговоров не состоялись. При этом Зеленский не стал извиняться за свои действия и слова, посчитав, что он не сделал "что-то плохого".

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако вновь не принес извинений главе Белого дома. По словам Зеленского, Украина хотела бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение с Вашингтоном были конструктивными. Он подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.