Трамп рассказал о тратах США на мышей-трансгендеров*

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена выделила восемь миллионов долларов, «чтобы сделать мышей трансгендерными*». Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 4 марта, Трамп выступил в Конгрессе и рассказал о работе DOGE - Департамента эффективности правительства США, возглавляемого Илоном Маском. Президент США упомянул выявленные DOGE траты, касающиеся «мышей-трансгендеров*», после чего конгрессмены рассмеялись.

По данным CNN, в период с 2021-го по 2022 финансовый год Национальные институты здравоохранения США выделили в общей сложности 477 121 доллар на три проекта, которые включали введение феминизирующей гормональной терапии обезьянам, чтобы понять, как она может влиять на их иммунную систему и делать их более восприимчивыми к ВИЧ.

Как отмечает CNN, такие проекты понадобились, так как исследование, проведенное в 2013 году в 15 странах (включая США) показало, что трансгендерные* люди почти в 50 раз чаще заражаются ВИЧ, чем другие взрослые. Почему Трамп говорил о тратах на исследование в восемь миллионов долларов, неясно - проекты обошлись менее чем в полмиллиона, подчеркивает телеканал.

Ранее Трамп заявил, что через Агентство США по международному развитию (USAID) администрация Байдена выделила ХАМАС сто миллионов долларов на презервативы. Также он раскритиковал выделенные на мужские обрезания в Мозамбике десять миллионов долларов.

Трамп указал, что эти траты были выявлены сотрудниками DOGE. Однако позже Маск был вынужден признать, что деньги на контрацептивы не предназначались для ХАМАС или сектора Газа, а были иностранной помощью для провинции Газа в Мозамбике.

Правительство Мозамбика заявило, что приостановка международной помощи США ставит под угрозу программы здравоохранения страны, особенно программы по ВИЧ/СПИД.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.