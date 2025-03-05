Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Президент США Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественника Джо Байдена уговорили расстаться с колоссальными американскими бюджетными средствами для оказания военной помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты.

"Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница", - сказал американский лидер про расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь Украине со стороны США и Европы. "Нас [с Украиной и Россией] разделяет океан, их - нет", - отметил при этом Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики. "Байден санкционировал выделение большего объема денег на эти военные действия, чем потратила Европа. На миллиарды и миллиарды долларов [больше]. Сложно поверить, что они (предыдущие власти в Вашингтоне - прим. ТАСС) в какой-то момент не остановились и не сказали: "Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы". Этого не произошло", - посетовал Трамп.

Традиционно президенты представляют Конгрессу ежегодные послания "О положении страны". Однако, поскольку Трамп лишь 20 января во второй раз вступил в должность американского лидера, речь на этот раз формально не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год и оглашаются планы на будущее.