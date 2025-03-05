Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу

Президент США Дональд Трамп упомянул российского президента Владимира Путина всего один раз за все свое выступление перед американским конгрессом. Основное внимание в своей речи Трамп уделил вопросам нелегальной миграции, которые, по его мнению, усугубились из-за политики предыдущей администрации под руководством Джо Байдена.

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В контексте обсуждения проблем миграционной политики Трамп привел пример с российским лидером.

«Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было», — заявил Трамп в трансляции на сайте Белого дома.

Президент США также неоднократно критиковал Байдена за ошибки, допущенные за последние четыре года. Трамп подчеркнул, что текущие проблемы в стране являются прямым результатом действий его предшественника.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.