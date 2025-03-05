Трамп сообщил о сигналах Москвы и Киева о готовности к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп в конце своего обращения к конгрессу высказался о конфликте на Украине, а также о готовности Москвы и Киева к переговорам.

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Он сообщил, что получил "мощные сигналы" от Москвы о готовности к мирным переговорам по Украине, уточняет Guardian.

"Разве это не было бы прекрасно? - спросил Трамп. - Пора заканчивать бессмысленную войну (в оригинале речи)".

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По его словам, он получил письмо от Зеленского, что Украина готова к мирным переговорам, добавив, что в нем есть согласие Киева на подписание сделки по редкоземельным металлам. Зеленский сказал, что его команда готова работать "под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", сообщил глава Белого дома.

Трамп добавил, что в письме Зеленского отмечается также, что он "действительно ценит то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость".

"Украина готова подписать его в любое удобное для вас время", - передал слова Зеленского Трамп.

Он также снова заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине 350 миллиардов долларов с февраля 2022 года, а Европа предоставила всего 100 миллиардов долларов.