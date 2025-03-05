Трамп: США развернут новейший противоракетный щит Golden Dome

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении развернуть новую противоракетную систему Golden Dome. Он также выразил желание возродить американскую судостроительную промышленность и обратился к конгрессу за финансовой поддержкой данных инициатив.

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит „Golden Dome“ для защиты нашей родины. Все будет произведено в США», — заявил Трамп в ходе вступления перед конгрессом США.

Трансляция велась на сайте Белого дома.

США запретили своим союзникам делиться разведданными с Украиной

В рамках новой экономической инициативы по укреплению отечественного производства, он объявил о планах по возрождению американской судостроительной промышленности.

«Мы собираемся возродить американскую судостроительную промышленность», — сказал президент США.

Ранее стало известно, что США активно участвуют в разработке новой противоракетной системы «Золотой купол». Об этом сообщил командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман. Данная работа начала проводиться после того, как американский президент Дональд Трамп призвал разработать противоракетный щит следующего поколения для защиты страны.