Британская газета The Independent, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что без военной помощи от Соединенных Шатов Америки военные ресурсы у Украины иссякнут спустя всего лишь несколько дней.

«В течение нескольких дней у вооруженных сил Украины могут закончится запасы американских ракет Patriot, которые используются для отражения атак с воздуха», - отметило издание.

Уточняется, что боеприпасы хранятся на складе, который расположен за пределами Украины, и ввозятся на ее территорию всего за несколько дней до применения. Таким образом решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи блокирует перевозку транзитных грузов.

По словам автора газеты, глава киевского режима Владимир Зеленский предпринял попытку извиниться перед Трампом в последний момент - буквально за несколько часов до выступления президента в американском конгрессе.