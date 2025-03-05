Президент Украины Владимир Зеленский не писал письмо президенту главе Белого Дома Дональду Трампу.

Об этом сообщио пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает Liga.net.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — заявил он.

Такое же объяснение дала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Дональд Трамп в своей речи в Конгрессе дал понять о сближении с украинским лидером. Президент США заявил о «письме с благодарностями», которое он получил от Зеленского накануне.