Трамп сообщил о письме от Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского. В нем глава Украины выразил готовность как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании текущего конфликта.

«В письме говорится, что Украина готова подписать мирное соглашение как можно скорее», — отметил Трамп во время выступления в конгрессе США.

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Трансляция велась на сайте Белого дома.

Он также отметил, что неустанно работает над завершением российско-украинского конфликта. И поставил под сомнение целесообразность продолжения предоставления Киеву поддержки на прежних условиях.