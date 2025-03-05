Трамп побил рекорд по самому длинному выступлению перед Конгрессом

Обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу 4 марта стало самым длительным выступлением американского лидера перед Палатой представителей и Сенатом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные проекта American Presidency Project.

Речь Трампа длилась около 1 часа 39 минут. До этого рекорд принадлежал Биллу Клинтону, который в 2000 году выступал перед законодателями 89 минут. Предыдущее самое продолжительное обращение Трампа к законодателям состоялось в 2019 году и длилось 1 час 22 минуты. В расчет включено время, затраченное на аплодисменты и паузы.

Традиционно президенты представляют Конгрессу ежегодные послания "О положении страны". Однако, поскольку Трамп лишь 20 января во второй раз вступил в должность американского лидера, речь на этот раз формально не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год и оглашаются планы на будущее.