Американский президент Дональд Трамп заявил, что Конгресс США должен ввести уголовную ответственность за проведение операций по смене пола несовершеннолетним, потому что менять его - значит нарушать божественную волю.

"Я хочу, чтобы Конгресс принял закон, полностью запрещающий детям менять пол и вводящий за это уголовную ответственность, чтобы навсегда покончить с ложью о том, что каждый ребенок находится в ловушке собственного тела. Это большая ложь", - сказал он.

"Наш посыл всем американским детям: вы прекрасны именно в том виде, в котором вас создал Бог", - добавил Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

21 января Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии. Утверждение ее сторонников о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины - как мужчины, признается ложным. Всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.

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