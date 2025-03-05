Стало известно, какое решение Трампа нанесет ВСУ катастрофический удар
Отключение ВСУ от систем спутниковой связи Starlink станет катастрофой для Украины. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко.
«Подобное решение, если бы оно было принято главой Белого дома, имело бы крайне негативные последствия для украинской армии, которая в значительной степени полагается на поддержку США в разведывательной и навигационной сферах», – пояснил эксперт.
Коротченко отметил, что отключение от Starlink, которое можно осуществить в считанные минуты, стало бы самым действенным способом давления на Владимира Зеленского и ВСУ, но Трамп не прибегнул к этой мере. Он добавил, что американская сторона могла бы лишить ВСУ доступа к разведывательной информации и навигационным системам, от которых украинские военные критически зависимы.
Аналитик подчеркнул, что без Starlink украинская армия потеряет возможность нанесения ударов на дальние расстояния с использованием беспилотников и крылатых ракет.
По его мнению, Трамп мог бы использовать отключение Украины от спутниковой связи в качестве инструмента воздействия на Зеленского, пишет издание News.ru.
Напомним, портал 360.ru сообщал, что западные чиновники раскрыли, как долго Украина сможет продержаться без военной помощи США.