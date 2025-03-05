США запретили своим союзникам делиться разведданными с Украиной

США отныне не позволяют всем своим партнерам делиться с Украиной данными разведки. Об этом сообщает канал "RT на русском".

Как утверждается, запрет на предоставление американских разведданных Украине касается и Великобритании.

Напомним, Трамп выступает за скорейшее прекращение вооруженного конфликта на Украине. Накануне им было отдано распоряжение о приостановке всей военной помощи Украине.

Ранее "МК" сообщил, что Песков сделал заявление по поводу сокращения списка недружественных стран.