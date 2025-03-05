Охрана вышвырнула конгрессмена Грина за попытку сорвать речь Трампа

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин попытался прервать выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, крикнув «У вас нет полномочий!». Охрана вывела его из зала по распоряжению спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Президентские выборы 5 ноября дали нам такой мандат, какого мы не видели уже много десятилетий. Мы победили во всех семи колеблющихся штатах, что дало нам 312 голосов выборщиков, — говорил во время инцидента Трамп.

После этого представители Республиканской партии поднялись и начали скандировать в поддержку Трампа: «США, США, США». Сам Грин в беседе с журналистами отметил, что возможные последствия стоят того, поскольку люди теперь будут знать, что Трампу противостоят.

Ранее стало известно, что конгрессмены от Демократической партии планируют помешать выступлению американского лидера Дональда Трампа перед законодателями, обсуждался целый ряд различных вариантов протеста. Неназванный член палаты представителей рассказал СМИ, что есть серьезные разногласия по этому вопросу, однако среди вариантов был даже откровенный срыв мероприятия.