Трамп: мы прекратили тиранию инклюзивности, есть только два пола

Президент США Дональд Трамп в своем последнем заявлении объявил о подписании указа, который официально признает только два пола — мужской и женский. Это заявление было сделано в рамках его кампании против «тирании так называемого разнообразия».

Дональд Трамп заявил: «...Я подписал указ о том, что существует только два пола — мужской и женский».

Соответствующая информация была сказана им в прямом эфире трансляции на сайте Белого дома.

Президент США также выразил мнение, что вопросы трудоустройства должны решаться исключительно на основе профессиональных навыков и квалификации, а не расовой или гендерной принадлежности.

«Мы покончили с тиранией так называемого разнообразия. Следует нанимать в созависимости от навыков, а не от расы и пола», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп под овации запретил трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) выступать за женщин в спорте.

«Трамп в среду подписал указ, который запрещает трансгендерным спортсменам выступать за женские и женские спортивные команды, лишая федерального финансирования школы, которые это разрешают», — сообщила американская газета.

Кадрами из Белого дома, где гости встретили Трампа овациями поделился корреспондент РИА Новости.