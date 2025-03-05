Трамп рассказал об условиях покупки гражданства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданство США можно будет купить. Об этом он сообщил на выступлении в Конгрессе, трансляция Палаты представителей США.

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«Самые успешные люди смогут купить гражданство США за пять миллионов долларов».

По мнению американского главы, они будут создавать бизнес и рабочие места в стране, привлекая в бюджет миллионы долларов.

Трамп собрался принять «историческое» решение

Механизм «золотых виз» работает во многих странах. Так, Португалия запустила программу в 2012 году и за десять лет выдала около 30 тысяч ВНЖ. В Греции с 2013-го по 2022 годы вид на жительство в обмен на инвестиции получили 12 тысяч человек. В России аналогичная практика также существует.