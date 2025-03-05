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Трамп намерен отказаться от руководства НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа Америки от роли лидера НАТО. Он хочет отдать эту позицию европейским странам. Возглавить альянс может не американский генерал, а британский или французский военный, сообщает "Московский комсомолец".

Россия на площадке ООН обратилась с призывом к Польше

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после его выступления на Генассамблее ООН. В частности, дипломат напомнил Дуде пословицу «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Полянский также посоветовал президенту Польши отказаться от антироссийских нарративов, сообщает "Взгляд".

Армия России вошла в Харьковскую область из Белгородской

Российские войска пересекли границу с Украиной и закрепляются в Харьковской области. Продвижение произошло у пограничного пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров, пишет Lenta.ru.

В России уменьшат вес упаковок шоколада

Плитки шоколада таких брендов, как «Алёнка», «Бабаевский» и «Вдохновение» могут уменьшиться на треть. Главная причина — рост затрат на сырьё. Как сообщает RT, за год некоторые ингредиенты подорожали в два-три раза.

Власти США выдали кредитов на 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет

Управление по делам малого бизнеса США выдало кредитов на 333 миллиона долларов людям, чей возраст, указанный в базе данных, превышал 115 лет. Все эти люди были отмечены как живые в базе данных социального обеспечения, пишет "Российская газета".