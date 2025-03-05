Трамп намерен отказаться от руководства НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа Америки от роли лидера НАТО, отдав эту позицию европейским странам. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Как указывается в публикации издания, Трамп может настоять на том, чтобы союзники США по НАТО взяли на себя больше ответственности за безопасность европейского континента.

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Также таблоид сообщает, что поскольку США может уступить европейским странам руководящую роль в НАТО, то и возглавить альянс может не американский генерал, как диктует традиция, а британский или французский военный.

Ранее "МК" сообщил, что союзники Украины в ЕС заявили о провале Зеленского.