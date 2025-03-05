Лукашенко заявил о несправедливой победе Байдена на выборах в 2020 году

На выборах президента США в 2020 году результаты голосования были сфальсифицированы, а Джо Байден не побеждал действующего президента Дональда Трампа.

О несправедливой победе на американских выборах рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил», — заявил белорусский лидер.

В 2020 году Трамп уступил Байдену на президентских выборах в США. Тогда Байден установил рекорд, получив более 81 миллиона голосов, при этом республиканец не признал результаты президентских выборов. Впоследствии Трамп неоднократно призывал провести новые выборы.

Ранее Лукашенко заявил о несамостоятельности Байдена. По его словам, бывший президент США принимал решения самостоятельно, а ориентировался на рекомендации своих советников.