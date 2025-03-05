Лукашенко пожалел Зеленского, вспомнив хорошие отношения с ним
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него были "хорошие, дружеские отношения" с Владимиром Зеленским, и сейчас ему Зеленского жаль. Слова белорусского лидера приводит РИА Новости.
Лукашенко также сказал, что относился к Зеленскому как "к собственному сыну", а потом тот пошел на поводу у крайних националистов.
"Это плохо", - резюмировал свое мнение о Зеленском глава Белоруссии.
Ранее "МК" сообщил, что по утверждению Лукашенко, Путин готов говорить с Украиной.