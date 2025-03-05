Лукашенко обратилсяс призывом к Вашингтону

Лукашенко призвал Вашингтон договариваться с Пекином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу назвал Китай высокотехнологичной страной и призвал США договариваться с Пекином, отметив, что это «в интересах всей планеты».
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что Россия и Китай никогда не испортят свои двусторонние отношения.
Лукашенко высказался о планах Путина по ядерному оружию
«Не надумайтесь подтянуть к себе Россию, чтобы Россия с Китаем испортили отношения. Этого никогда не будет. Президент Путин и руководство России понимают, кто у них в трудные времена были друзьями», — сказал Лукашенко.