Лукашенко обратилсяс призывом к Вашингтону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу назвал Китай высокотехнологичной страной и призвал США договариваться с Пекином, отметив, что это «в интересах всей планеты».

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что Россия и Китай никогда не испортят свои двусторонние отношения.

Лукашенко высказался о планах Путина по ядерному оружию