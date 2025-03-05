Лукашенко призвал Вашингтон договариваться с Пекином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу назвал Китай высокотехнологичной страной и призвал США договариваться с Пекином, отметив, что это «в интересах всей планеты».

Лукашенко обратилсяс призывом к Вашингтону
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Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что Россия и Китай никогда не испортят свои двусторонние отношения.

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«Не надумайтесь подтянуть к себе Россию, чтобы Россия с Китаем испортили отношения. Этого никогда не будет. Президент Путин и руководство России понимают, кто у них в трудные времена были друзьями», — сказал Лукашенко.

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